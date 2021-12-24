Ильсур Метшин пообещал жителям Казани больше электробусов

На казанских дорогах появятся электробусы — общественный транспорт, ездящий не на топливе, а на электричестве. Об этом на встрече с журналистами заявил Ильсур Метшин.

«Электробусы — это завтрашний день, но на это нужны серьезные денежные средства», — рассказал мэр Казани, отметив, что в настоящее время по поводу поставок идут переговоры с «Камазом».

По словам Метшина, на появление транспортного ноу-хау в столице Татарстана влияет исключительно решение федерального министерства. От количества выделяемых средств из федерального бюджета будет зависеть и количество нового транспорта, которое «может себе позволить Казань». Пока что речь идет о 50 электробусах.

Ранее, глава города рассказывал, что в ЖК «Салават Купере» планируется запустить скоростной транспорт — метробусы.