 Ильсур Метшин пообещал жителям Казани больше электробусов
news_header_top_970_100

Ильсур Метшин пообещал жителям Казани больше электробусов

В будущем в городе могут появится 50 единиц нового транспорта.

Город
24 декабря 2021  14:37
Автор:
Ольга Полякова

На казанских дорогах появятся электробусы — общественный транспорт, ездящий не на топливе, а на электричестве. Об этом на встрече с журналистами заявил Ильсур Метшин. 

«Электробусы — это завтрашний день, но на это нужны серьезные денежные средства», — рассказал мэр Казани, отметив, что в настоящее время по поводу поставок идут переговоры с «Камазом».

По словам Метшина, на появление транспортного ноу-хау в столице Татарстана влияет исключительно решение федерального министерства. От количества выделяемых средств из федерального бюджета будет зависеть и количество нового транспорта, которое «может себе позволить Казань». Пока что речь идет о 50 электробусах.

Ранее, глава города рассказывал, что в ЖК «Салават Купере» планируется запустить скоростной транспорт — метробусы.

Новости
В Казани открылась выставка цифровой живописи «Движение миров»
Лишился приставки «про»: что из себя представляет временный ректор КФУ Дмитрий Таюрский
Лишился приставки «про»: что из себя представляет временный ректор КФУ Дмитрий Таюрский
В Татарстане эпидпорог по гриппу превышен на 35%
Челнинец нанес ножевые ранения соседям, которые пришли просить его убавить музыку
Полицейские Казани поздравили детей из неблагополучных семей с новогодними праздниками
В Татарстане насильнику дали 13 лет строгого режима
Ильсур Метшин пообещал жителям Казани больше электробусов
Сын мэра Казани зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов