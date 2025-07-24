Ильсур Метшин проверил ход строительства нового корпуса больницы №18

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Город
24 июля 2025  12:42

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход строительства нового приемно-диагностического корпуса городской больницы №18 на улице Мавлютова. Масштабный проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и должен быть завершен к 2026 году.

Новый четырехэтажный корпус площадью 4,3 тыс. кв. м кардинально преобразит медицинское учреждение, обслуживающее более 120 тысяч жителей. Современный комплекс будет включать:

  • Просторный приемный покой на 240 пациентов в смену
  • Диагностический центр с КТ, рентгеном и УЗИ-аппаратурой
  • Реанимационное отделение на 24 койки
  • 6 операционных залов, включая уникальную гибридную операционную

«Гибридная операционная позволит проводить сложнейшие вмешательства под визуальным контролем в реальном времени, что выведет хирургическую помощь на новый уровень», — отметил главврач Ринат Залалдинов.

Строители уже завершили монолитные работы и возведение стен, сейчас ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Проект предусматривает также создание учебных аудиторий для медицинских специалистов.

«Этот объект — часть масштабной программы развития здравоохранения. В ближайшие пять лет в Казани появятся еще пять новых поликлиник», — подчеркнул мэр, выразив благодарность руководству республики за поддержку.

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