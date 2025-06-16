Ильсур Хисматуллин: Капремонт многоквартирных домов в Казани выполнен на 35%

В Казани продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. По состоянию на середину июня 2025 года выполнено 35,38% запланированных работ. Об этом сообщил председатель Комитета ЖКХ Ильсур Хисматуллин на традиционном деловом понедельнике в городском исполкоме.

Программа капремонта реализуется в комплексе с проектом «Наш двор», инициированным главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Такой подход позволяет одновременно обновлять как сами жилые здания, так и прилегающие территории. В текущем году запланирован ремонт 226 многоквартирных домов, включая различные виды работ.

Основные направления ремонтной кампании включают замену лифтового оборудования в 141 доме, строительно-монтажные работы в 85 зданиях (из них 16 — комплексный ремонт), обновление кровельного покрытия в 56 домах, реконструкцию фасадов в 48 зданиях. Также запланированы работы по утеплению 22 домов, замене систем отопления в 46 зданиях и модернизация систем водоснабжения в 64 домах.

Согласно установленным срокам, сезонные работы должны быть завершены до 15 августа, остальные — до 1 ноября. Окончательные акты ввода зданий в эксплуатацию планируется подписать до 1 декабря 2025 года.

За 18 лет действия программы в Казани приведено в нормативное состояние 4191 многоквартирное жилье, включая 1329 домов с комплексным ремонтом и 2241 здание с заменой лифтов. Генеральным подрядчиком работ выступает компания «Лифт-Строй Компания».