Имя нового владельца футбольного клуба «Сокол» пока держат в секрете

Казанский футбольный клуб «Сокол», ранее выставленный на продажу на платформе объявлений, объявил о том, что нашел нового владельца.

«У клуба появился новый владелец, сейчас все хорошо», – сказал спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

Имя человека пока держится в тайне. Однако известно, что новый владелец – это человек из Казани, который заинтересован в развитии футбола в Татарстане. Он поддерживает цель команды «выигрывать в каждом матче».

Ранее мы писали, что клуб был выставлен на продажу за 5,3 млн рублей. В преддверии нового сезона главным тренером назначили Сергея Рыжикова, бывшего вратаря казанского «Рубина».