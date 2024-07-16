Имя нового владельца футбольного клуба «Сокол» пока держат в секрете

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Спорт
16 июля 2024  15:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский футбольный клуб «Сокол», ранее выставленный на продажу на платформе объявлений, объявил о том, что нашел нового владельца.

«У клуба появился новый владелец, сейчас все хорошо», – сказал спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

Имя человека пока держится в тайне. Однако известно, что новый владелец – это человек из Казани, который заинтересован в развитии футбола в Татарстане. Он поддерживает цель команды «выигрывать в каждом матче».

Ранее мы писали, что клуб был выставлен на продажу за 5,3 млн рублей. В преддверии нового сезона главным тренером назначили Сергея Рыжикова, бывшего вратаря казанского «Рубина».

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Имя нового владельца футбольного клуба «Сокол» пока держат в секрете
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