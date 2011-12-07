Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Под Елабугой сгорел дотла катафалк

Причиной пожара могла стать неисправность транспортного средства.

Под Елабугой на трассе дотла сгорел катафалк, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

О происшествии очевидцы сообщили 1 февраля в 14.52 на номер 112. На место прибыли пожарные и выяснили, что огонь полностью охватил «ГАЗель». 25-летний водитель транспортного средства сообщил спасателям, что во время движения загорелся моторный отсек. Мужчина остановился, но справиться с возгоранием самостоятельно не смог.

Пожарным потребовалось около 10 минут, чтобы потушить горящее авто. Пострадавших в результате происшествия нет. Автомобиль выгорел полностью.

Предварительная причина возгорания — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

КВ
Лента новостей