Под Елабугой сгорел дотла катафалк

Под Елабугой на трассе дотла сгорел катафалк, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

О происшествии очевидцы сообщили 1 февраля в 14.52 на номер 112. На место прибыли пожарные и выяснили, что огонь полностью охватил «ГАЗель». 25-летний водитель транспортного средства сообщил спасателям, что во время движения загорелся моторный отсек. Мужчина остановился, но справиться с возгоранием самостоятельно не смог.

Пожарным потребовалось около 10 минут, чтобы потушить горящее авто. Пострадавших в результате происшествия нет. Автомобиль выгорел полностью.

Предварительная причина возгорания — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.