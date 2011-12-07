Футбольные болельщики устроили драку в центре Казани

В центре Казани подрались футбольные болельщики. Ролик размещен в соцсетях. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Сообщается, что некоторые участники драки задержаны.

Напомним, что сегодня в Казани состоится принципиальный матч между «Рубином» и «Динамо». Оба коллектива имеют в своем активе по 46 очков. Столько же баллов у «Сочи» и ЦСКА.

До конца чемпионата России по футболу осталось три тура. Помимо «Динамо», «Рубину» предстоит сыграть в гостях с «Арсеналом» и дома с «Ротором».