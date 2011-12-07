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В Казани в результате ДТП на ул. Габишева пешеход получил серьезные травмы

Автоледи за рулем автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе

Произошло ДТП 1 февраля в 9.35 напротив дома № 1 по ул. К.Габишева. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по г. Казани, юная автоледи за рулем автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила 51-летнего мужчину. К сожалению, пешеход получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также закрытый перелом грудной клетки и ребер.

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