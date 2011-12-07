Трактор насмерть задавил 7-летнего мальчика в селе Татарстана

В Альметьевском районе РТ трактор насмерть задавил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Трагедия произошла накануне вечером в селе Аппаково недалеко от детской площадки по улице Новой. Установлено, что семилетний ребенок забрался на ехавший самодельный тракторный прицеп, груженый сеном, после чего сорвался под колеса. От полученных травм мальчишка скончался на месте.

За рулем транспорта находился 38-летний мужчина. Прав управление самоходной техникой у него не было.