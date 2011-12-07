Казанец хотел купить японский погрузчик и остался без 500 тысяч рублей

2 июня в полицию обратился 26-летний казанец и рассказал, что в мае он решил купить для работы погрузчик, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Подходящий вариант он нашел на одном из сайтов купли-продажи: некий Данила готов был продать погрузчик «Тойота» за 540 тыс. рублей. Созвонившись, казанец выяснил, что техника находится в городе Спасск Дальний Приморского края. Мужчины обменялись данными, один скинул паспортные данные, другой - фотографии документов на погрузчик. Продавец написал номер телефона водителя автопоезда, который должен был привести товар в Казань. 1 июня казанец перевел продавцу 520 тысяч рублей. Продавец пообещал, что пришлет видео, где заснимет момент погрузки техники, но так и не прислал. Когда продавец и водитель автопоезда перестали отвечать на звонки, парень понял, что его обманули, и обратился в полицию.