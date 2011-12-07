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В Казани на улице Техническая автобус врезался в столб

Фонарный столб накренился в сторону дороги, а у автобуса разбито лобовое стекло.

В Казани сегодня утром на улице Техническая красный городской автобус врезался в фонарный столб.

У автобуса же разбито переднее стекло. Подробности происшествия выясняются.

 Ранее сегодня в Казани на ул. Лаврентьева во дворе загорелась машина марки «Toyota». Огонь перекинулся на три соседние машины, которые получили значительные повреждения. Площадь горения составляла около шести квадратных метров. Причины пожара пока неизвестны, пострадавших нет.

КВ
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