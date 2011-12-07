В Татарстане избитый мужчина умер во сне

В Агрызе женщина обнаружила мужа мертвым. На его теле остались следы побоев. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По данным следственного комитета, потерпевший сделал замечание подозреваемому и его знакомому и ушел домой. После этого злоумышленник со своим напарником выбил дверь комнаты и нанес мужчине множественные удары. Когда злоумышленник скрылся с места, потерпевший вышел из дома через окно и пошел на работу к супруге. Они вернулись домой и легли спать. На утро женщина обнаружила его мертвым.

Подозреваемым оказался 40-летний житель Агрыза, он отказался от дачи показаний. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». На данный момент ведется следствие.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани мужчина дважды протаранил автомобиль ГИБДД, уходя от погони.