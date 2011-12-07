Полицейские установили два автомобиля участников массовой драки в Юдино

В Казани в посёлке Юдино участниками массовой потасовки стали как минимум 20 человек, сообщается в социальных сетях. Полицейские приехали уже после того, как желающие «разобраться физически» скрылись с места драки.

Со слов очевидцев, молодые люди были на нескольких авто. Сейчас два автомобиля и их номера уже известны: «Лада» и Ford. По остальным автомобилям введён план перехват.

В пресс-службе МВД сообщили, что участники и причина инцидента устанавливаются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о массовой драке студентов университета КФУ. В пресс-службе КФУ дали комментарий о случившемся.