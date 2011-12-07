В Бугульме попытались передать заключённому телефоны и сим-карты в книгах «Граф Монте-Кристо»

В Бугульме сотрудники УФСИН России обнаружили и изъяли из посылки заключённому два телефона и зарядные устройства, а также сим-карты. Запрещённые на территории следственного изолятора вещи скрывали две книги Александра Дюма, распотрошённые внутри, сообщается на официальном сайте УФСИН России по РТ.

Сейчас по факту проводится проверка, отметили в ведомстве. По настоятельной рекомендации УФСИН России по РТ, родственники должны самостоятельно формировать посылки заключённым и не принимать вещи от посторонних лиц.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что татарстанские таможенники нашли кокаин в посылке, пришедшей казанцу из Испании.