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В Бугульме попытались передать заключённому телефоны и сим-карты в книгах «Граф Монте-Кристо»

Сейчас проводится проверка, отметили в УФСИН РТ.

В Бугульме сотрудники УФСИН России обнаружили и изъяли из посылки заключённому два телефона и зарядные устройства, а также сим-карты. Запрещённые на территории следственного изолятора вещи скрывали две книги Александра Дюма, распотрошённые внутри, сообщается на официальном сайте УФСИН России по РТ.

Сейчас по факту проводится проверка, отметили в ведомстве. По настоятельной рекомендации УФСИН России по РТ, родственники должны самостоятельно формировать посылки заключённым и не принимать вещи от посторонних лиц.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что татарстанские таможенники нашли кокаин в посылке, пришедшей казанцу из Испании.

 

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