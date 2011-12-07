В Казани погиб рабочий после падения с высоты 13-го этажа

В Казани погиб 30-летний стропальщик. Мужчина упал с высоты 13-го этажа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Трагедия произошла 5 марта на улице Габишева. Рабочий проводил работы по демонтажу и упал. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Следователи выясняют все детали случившегося. Расследование дела продолжается.

Напомним, 5 марта на улице Ершова пятеро рабочих выпали из строительного подъемника. Двое погибли на месте, один скончался в больнице, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.