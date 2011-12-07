Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане легковушка вылетела в кювет

В салоне автомобиля было двое детей.

На автодороге «Казань-Шемордан» легковой автомобиль Renault вылетел в кювет, сообщает Госавтоинспекция РТ. В момент ДТП в салоне иномарки, помимо женщины-водителя, было двое детей. Они смогли избежать гибели, так как находились в специальных автокреслах.

Примечательно, что в этот же день на дороге на 49-м км автодороги «Чистополь — Аксубаево — Нурлат» произошло другое ДТП, в результате которого пострадал 8-летний ребёнок. Он не находился в автокресле и был пристёгнут стационарными ремнями безопасности.

КВ
Лента новостей