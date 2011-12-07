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В Челнах на ходу загорелась маршрутка, никто не пострадал

Пассажиры успели вовремя покинуть транспортное средство.

В Набережных Челнах на ходу загорелся микроавтобус, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об инциденте поступило на номер 101 около 15 часов. Пожарные прибыли на место вызова — на остановку «Челныгорстрой» на проспекте Набережночелнинский.

Очевидцы сообщили, что автобус загорелся на ходу. Водитель и 10 пассажиров успели вовремя покинуть салон.

Пожарные быстро устранили возгорание. Площадь горения составила 7 кв. м. Транспорт полностью выгорел. 

КВ
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