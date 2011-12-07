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В Татарстане два человек погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет упал в поле около села Калейкино в Альметьевском районе.

В результате жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи села Калейкино Альметьевского района погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. 

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в результате жёсткой посадки в поле легкомоторного самолёта типа „Ермак“ погибли два человека», -— говорится в сообщении. 

Также отмечается, что разрушений на земле и возгорания нет.

«Для предотвращения возникновения возгорания пожарные подали пену, а затем совместно со спасателями деблокировали погибших», — сообщает пресс-служба. 

КВ
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