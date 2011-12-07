Информацию о нападении собаки на ребёнка в Тукаевском районе проверяет прокуратура

Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в деревне Азьмушкино Тукаевского района РТ, сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Также надзорному ведомству предстоит узнать, соблюдают ли местные власти требование законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что покусанный собаками на озере Лебяжьем в Казани мальчик был доставлен в ДРКБ и прооперирован. Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по факту нападения.