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Информацию о нападении собаки на ребёнка в Тукаевском районе проверяет прокуратура

Предполагается, что нападение произошло в деревне Азьмушкино.

Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в деревне Азьмушкино Тукаевского района РТ, сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Также надзорному ведомству предстоит узнать, соблюдают ли местные власти требование законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что покусанный собаками на озере Лебяжьем в Казани мальчик был доставлен в ДРКБ и прооперирован. Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по факту нападения.

КВ
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