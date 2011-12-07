Задержанная лидер «Финико» Лилия Нуриева в суде признала свою вину

Вахитовский суд Казани рассматривает ходатайство следствия об аресте «десятой звезды» финансовой пирамиды «Финико» Лилии Нуриевой. Девушка привлекла в мошенническую организацию более трех тыс. вкладчиков и сегодня признала свою вину. За признание она просит домашний арест.

«Я прошу домашний арест в связи с тем, что я признаюсь, что зря распространяла информацию о „Финико“ в Instagram. Признаю свою вину, что зря распространяла», — заявила суду Нуриева.

Она также сообщила, что готова сотрудничать со следствием и готова раскрыть схему деятельности пирамиды. Более того, она рассказала, что у нее имеются аудиодоказательства.

Ранее ее адвокат Мидхат Курманов заявил, что Нуриева сама вложила в «Финико» 643 тыс. долларов и осталась обманутой пирамидой. По этому факту она подала два заявления на основателя «Финико» Кирилла Доронина.

Известно, что Нуриева, зазывая новых вкладчиков, активно использовала бренд АН «Недвижимость и Закон», учредителем которой является ее мать, для агитации. Вывеска «Финико» располагалась прямо под вывеской агентства — один из офисов пирамиды располагался в офисе «Недвижимость и Закон».