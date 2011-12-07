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В больнице умерла пассажирка легковушки после ДТП в Высокогорском районе РТ

После столкновения с Land Rover водитель Ravon скончался на месте.

В больнице умерла пассажирка легковушки после ДТП в Высокогорском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, ДТП произошло сегодня на 27 километре автодороги Казань – Малмыж. Управляющий Ravon выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в Land Rover. От полученных травм водитель скончался на месте. А его пассажирку доставили в Высокогорскую ЦРБ. Она находилась в крайне тяжелом состоянии, после чего скончалась в реанимационном отделении.

Также в пресс-службе уточнили о еще одном пострадавшим. Сейчас за его жизнь борются медики 7-й горбольницы. Состояние пациента оценивают, как средней степени тяжести.

 

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