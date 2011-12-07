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На трассе Казань — Йошкар-Ола в результате лобового столкновения погиб водитель легковушки

Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В Татарстане на трассе Казань — Йошкар-Ола в результате лобового столкновения погиб водитель «Лады», сообщили в республиканской Госавтоинспекции ИА «Татар-информ». 

Причиной аварии стало то, что 40-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «Маз». От полученных травм водитель легковушки скончался до приезда скорой. 

«Степень вины участников аварии будет определена во время проведения доследственной проверки», — сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане на Альметьевском шоссе самосвал въехал в заднюю часть грузовика.

КВ
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