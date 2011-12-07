У восьми из 18 детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе №175, пулевые ранения

В ДРКБ сейчас на лечении находятся 18 детей. У восьми из них пулевые ранения. Состояние шести детей оценивается как тяжелое, двоих — как крайне тяжелое. Об этом сообщил министра здравоохранения Михаил Мурашко по итогам визита в ДРКБ, где лежат школьники из гимназии №175.

«Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания. Вопрос транспортировки пострадавших в федеральные клиники может быть решён в зависимости от их стабильности», — сказал Мурашко.

Министр здравоохранения России и татарстанский Президент расспросили врачей о состоянии пострадавших детей. Им сообщили, что перед их визитом из операционной в реанимацию перевезли одного из «тяжелых» пострадавших.

Президент также пообщался со школьниками, которые получили переломы. Минниханову дети рассказали, что учатся во втором классе, а во время нападения на школу им пришлось выпрыгнуть из окна во время взрыва в школе. Тогда они и получили травмы.

«С первого этажа», — уточнил один из ребят.

«Потому что такой сильный взрыв в школе был, что стёкла в нашем классе выбило. Я только успела спрыгнуть», — рассказал другой ребёнок.

Напомним, дети пострадали в результате нападения на школу сегодня утром. 19-летний стрелок Ильназ Галявиев устроил в здании стрельбу. Погибли девять человек, среди которых шесть детей.