В Арском районе неизвестные напали на егеря и избили его

В Арском районе Татарстана неизвестные ворвались в частный дом егеря и избили его, сообщает Госкомитет по биоресурсам.

Ранее егерь обнаружил в одном из охотхозяйств автомобиль УАЗ. Исследовав его, он изъял из внедорожника два охотничьих ружья, и сообщил об этом в полицию.

Во время ожидания полиции в своем частном домовладении, к нему ворвались незнакомцы и начали избивать. Злоумышленники отобрали у него свои ружья и скрылись.

Полиция по горячим следам нашла нападавших и задержала их. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.