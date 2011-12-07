В Арском районе неизвестные напали на егеря и избили его

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В Арском районе Татарстана неизвестные ворвались в частный дом егеря и избили его, сообщает Госкомитет по биоресурсам.
Ранее егерь обнаружил в одном из охотхозяйств автомобиль УАЗ. Исследовав его, он изъял из внедорожника два охотничьих ружья, и сообщил об этом в полицию.
Во время ожидания полиции в своем частном домовладении, к нему ворвались незнакомцы и начали избивать. Злоумышленники отобрали у него свои ружья и скрылись.
Полиция по горячим следам нашла нападавших и задержала их. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.