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В Казани арестовали известного адвоката по делу о взятке пятилетней давности

Адвокат должен был быть посредником в передаче взятки судебным приставам.

В Казани адвоката Марселя Батрутдинова отправили под домашний арест по делу о взятке пятилетней давности. Он обвинен в посредничестве в размере 2 млн рублей.

По версии следствия, Марсель Батрутдинов был адвокатом Булата Шакирова, который был обвинен в махинациях с автострахованием. Мать обвиняемого попросила Батрутдинова о помощи в передаче взятки в размере 2 млн рублей судебным приставам, но обвиняемый так и остался при своей мере пресечения, а деньги адвокат так и не вернул.

Сам Батрутдинов свою вину не признает. Советский суд Казани отправил Батрутдинова на 2 месяца под домашний арест.

КВ
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