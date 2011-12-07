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Челнинец неудачно купил токарный станок

Мужчина отдал мошенникам более 350 тысяч рублей.
40-летний челнинец, ставший жертвой мошенников, обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Горожанин нашел в интернете объявление о продаже токарного станка. Связавшись с продавцом, мужчина обговорил стоимость товара и условия доставки.Затем он перевел «продавцу» 355 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Известно лишь, что номер мошенника зарегистрирован в Новосибирской области.Ранее "Казанские ведомости" писали, что челнинец приревновал приятеля и избил его.
КВ
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