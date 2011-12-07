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Ребенок, отравившийся в «Ривьере», переведен из реанимации в общее отделение

Состояние пострадавшего в аквапарке оценивается как стабильное.

Ребенок, который после отравления в аквапарке «Ривьера» был доставлен в реанимацию ДРКБ, переведен в общее отделение. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в 12 июля в аквапарке «Ривьера» предположительно хлоркой отравились пятеро детей и один взрослый. Впоследствии трое детей и взрослый пострадавший отказались от госпитализации. Руководство аквапарка обещало вернуть деньги пострадавшим и оказать необходимую помощь.

КВ
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