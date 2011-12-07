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В Чистополе сгорел заброшенный дом, найден труп мужчины

Тушение пожара длилось более часа.

В ГУ МЧС России по РТ рассказали об обнаружении тела при разборе сгоревшего дома в Чистополе.

Сообщение о пожаре заброшенного дома на улице Бебеля поступило на номер вызова экстренных служб 112 в 3:37 утра. Через три минуты сотрудники ПСЧ № 67 уже были на месте. Ликвидация пожара длилась более одного часа. Площадь пожара составила 88 кв. метров.

Ближе к пяти утра при разборе обломков дома спасатели обнаружили тело мужчины. Личность его и причины возгорания уточняются. 

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