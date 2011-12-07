Стали известны подробности двойного убийства в Челнах

Следственными органами СКР по РТ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту двойного убийства, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, тела погибших пенсионеров были найдены 15 июня в их частном доме в Челнах. 48-летний работник потерпевших, дал признательные показания и был задержан.

Как выяснилось, мужчина работает в доме пенсионеров уже 15 лет. Сами супруги занимались бизнесом. Сначала между работником и хозяйкой произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина избил женщину и нанес ей множественные удары ножом по всему телу. Затем, вооружившись молотком, он погнался и за работницей, которая невольно стала свидетельницей расправы. Во дворе мужчина увидел хозяина дома и накинулся на него, нанося многочисленные удары молотком и ножом.

После расправы, мужчина поискал в доме деньги, прихватив их, он попытался скрыться на машине супругов, но его задержали полицейские.

На данный момент проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства ЧП. Расследование продолжается.