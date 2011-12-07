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В Казани разыскивают водителя, который «подрезал» маршрутный автобус

Правоохранители просят откликнуться очевидцев ДТП на Мамадышском тракте, где пострадала пассажирка автобуса

ДТП произошло 15 мая в 14.20 на пересечении Мамадышского тракта с улицей А. Курынова, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по Мамадышскому тракту и при перестроении не убедился в безопасности маневра. Тем самым он создал помеху маршрутному автобусу «МАЗ», за рулем которого находился 59-летний мужчина. Чтобы избежать столкновение, он резко затормозил, из-за чего в салоне упала 79-летняя пассажирка. Женщина получила телесные повреждения.

Правоохранители просят очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам: 5-333-815, 5-333-848.

КВ
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