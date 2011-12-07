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Минздрав РТ: Водителю трамвая, попавшего в ДТП, удалось спасти ногу

Экстренная операция длилась несколько часов и прошла успешно.

Врачи городской клинической больницы № 7 успешно провели операцию водителю трамвая, который столкнулся с другим. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Чтобы спасти ногу 50-летнему водителю общественного транспорта, травматологи и сосудистые хирурги провели экстренную операцию. По сообщению представителей ведомства, операция длилась несколько часов и прошла успешно.

«Ногу удалось пришить. Пациент находится в реанимации, состояние его оценивается, как тяжелое», — уточнили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, столкновение трамваев произошло накануне утром на Сибирском тракте в Казани. В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора, их госпитализировали.

КВ
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