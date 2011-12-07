В Татарстане самогонщики чуть не взорвали 9-этажный дом

В Нижнекамске 17 августа поздно вечером в одном из многоквартирных домов на улице Баки Урманче раздался сильный хлопок, и звон разбитого стекла. В это время на единый номер спасения поступило сообщение, что в квартире на 8-м этаже случился взрыв, и выбило оконные рамы.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что глава семьи вместе с супругой варили на кухне самогон. Во время этого процесса и случился сильный хлопок. Возможно, это была реакция спирта, возможно, газа. Точная причина взрыва будут устанавливать специалисты.

Мужчина и женщина госпитализированы в местную центральную больницу, а их малолетние дети, к счастью, не пострадали. Соседи по подъезду правильно среагировали и до прибытия пожарных подразделений вышли на улицу, сообщает пресс-служба МЧС РТ.