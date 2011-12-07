Водитель авто, в котором сгорела 17-летняя девушка, уснул за рулем

По версии следствия, 22-летний житель Елабуги, управляя автомобилем, уснул за рулем и врезался в КАМАЗ, двигавшемся в попутном направлении. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Татарстан.

Из-за столкновения легковой автомобиль загорелся. 17-летняя пассажирка не смогла выбраться из автомашины и погибла.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются всех обстоятельств произошедшего.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики Татарстан, сообщили в ведомстве.

Напомним, что ДТП произошло 20 сентября на 946-м км трассы М-7.