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Водитель авто, в котором сгорела 17-летняя девушка, уснул за рулем

Следственными органами возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 22-летний житель Елабуги, управляя автомобилем, уснул за рулем и врезался в КАМАЗ, двигавшемся в попутном направлении. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Татарстан.

Из-за столкновения легковой автомобиль загорелся. 17-летняя пассажирка не смогла выбраться из автомашины и погибла.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются всех обстоятельств произошедшего.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики Татарстан, сообщили в ведомстве.

Напомним, что ДТП произошло 20 сентября на 946-м км трассы М-7.

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