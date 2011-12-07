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В Казани задержали женщину, которая избивала ребенка

Ролик случившегося в Казани инцидента появился в социальных сетях.

Прокуратура РТ проведет проверку после избиения ребенка его матерью. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей МВД по РТ.

Известно, что ролик случившегося накануне в Казани инцидента появился в социальных сетях. Женщина избивала девочку ногами.

Cегодня, 22 мая, по данному факту сотрудниками ОП №1 Авиастроительный УМВД России по столице РТ был установлен адрес места происшествия, а также место жительства правонарушителя. Ею оказалось женщина 1988 года рождения.

Сейчас она доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств. 

КВ
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