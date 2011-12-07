В Казани задержали воровку-рецидивистку с бельем и вещами в сумочке

В Казани задержали 36-летнюю воровку-рецидивистку, которая пыталась вынести из магазина неоплаченные вещи. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по РТ.

Когда женщина пыталась в одном из ТЦ вынести из магазина вещи, сработали антикражные ворота и ее задержала охрана. На место прибыли сотрудники Росгвардии, отреагировав на сигнал тревожной кнопки.

У женщины в сумочке при обыске были обнаружены нижнее белье и вещи с ценниками из магазина по соседству. Росгвардейцы ознакомились с записями камер видеонаблюдения, кадры подтвердили, что женщина украла вещи.

Общая сумма похищенного составила 12 тыс. рублей.

В полиции выяснилось, что женщина уже привлекалась к уголовной и административной ответственности за аналогичные преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».