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На литейном заводе «КАМАЗа» погиб рабочий

Ошибка во время ремонтных работ унесла жизнь работника предприятия.

На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах во время ремонтных работ мужчину насмерть придавило оборудованием. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

Погибшим оказался 52-летний слесарь-ремонтник. Мужчина не отключил механизм подачи опоки и нечаянно зацепил включатель. Механика запустилась, и он оказался под оборудованием, сообщает пресс-службе «КАМАЗа».

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