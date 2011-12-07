На литейном заводе «КАМАЗа» погиб рабочий

На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах во время ремонтных работ мужчину насмерть придавило оборудованием. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

Погибшим оказался 52-летний слесарь-ремонтник. Мужчина не отключил механизм подачи опоки и нечаянно зацепил включатель. Механика запустилась, и он оказался под оборудованием, сообщает пресс-службе «КАМАЗа».