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Транспортная прокуратура проверит инцидент с задымлением теплохода на Волге

Близ Казани у судна отказал двигатель, на борту в этот момент были 44 пассажира.

Татарская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с теплоходом «ТРИО», у которого отказал двигатель на Волге напротив казанского Храма всех религий. На борту в этот момент находились 44 пассажира.

По информации ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о неисправности теплохода поступило накануне в 1.46. Его двигатель заглох, а после запуска появился черный дым и запах гари. Спасатели отбуксировали судно к берегу.

В рамках проверки Татарская транспортная прокуратура оценит соблюдение прав пассажиров и соблюдение требований закона в сфере водного транспорта. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

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