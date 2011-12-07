Транспортная прокуратура проверит инцидент с задымлением теплохода на Волге

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Татарская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с теплоходом «ТРИО», у которого отказал двигатель на Волге напротив казанского Храма всех религий. На борту в этот момент находились 44 пассажира.
По информации ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о неисправности теплохода поступило накануне в 1.46. Его двигатель заглох, а после запуска появился черный дым и запах гари. Спасатели отбуксировали судно к берегу.
В рамках проверки Татарская транспортная прокуратура оценит соблюдение прав пассажиров и соблюдение требований закона в сфере водного транспорта. Об этом сообщается на сайте ведомства.