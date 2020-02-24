На одном из проспектов в Н. Челнах погиб пешеход

На проспекте Сююмбике, что в Набережных Челнах, при переходе проезжей части погиб пешеход, сообщает местный отдел пропаганды ГИБДД. Это случилось в вечернее время 23 февраля.

Горожанин переходил проспект по регулируемому пешеходному переходу, когда его настиг Chevrolet. Водитель иномарки, пытаясь избежать трагедии, резко вывернул руль и автомобиль перевернулся. Кто в данной ситуации был нарушителем выяснит следствие.

Ранее «КВ» писали о том, что на перекрестке улиц Ершова и Новаторов истекавший кровью водитель устроил ДТП.