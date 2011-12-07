В поисках пропавших на Каме подростков участвуют 70 человек

В поисках Кирилла Годкова и Виктории Сычевой, которые ночью уплыли на моторной лодке и не вернулись, участвуют 70 человек и 18 плавсредств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«Всего задействованы порядка 70 человек, 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл», — рассказали в пресс-службе.

Подростки пропали 22 августа в акватории Камы Елабужского района Татарстана. Их сотовые телефоны недоступны. Ранее сообщалось что поисковики нашли кроссовок, который принадлежал девушке.