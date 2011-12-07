В Казани во время рейда выявили пять супершумных водителей

Рейд прошел в Казани 24 июня, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Особое внимание уделялось выявлению автомобилей и мотоциклов, владельцы которых изменили систему выпуска отработанных газов. Установка прямоточных глушителей приводит к тому, что машина «ревет», тем самым превышает нормативы, установленные госстандартами. Сотрудники Госавтоинспекции во время рейда вооружились шумомерами.

Рейд позволил выявить пять таких нарушений, три водителя были привлечены к административной ответственности.

Всего с начала года выявлено 247 транспортных средств и мотоциклов с превышением уровня шума, из-за чего 40 машин сняли с регистрационного учета.