Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани во время рейда выявили пять супершумных водителей

Правоохранители провели рейд, направленный на выявление автомобилей с превышением нормативов уровня шума.

Рейд прошел в Казани 24 июня, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Особое внимание уделялось выявлению автомобилей и мотоциклов, владельцы которых изменили систему выпуска отработанных газов. Установка прямоточных глушителей приводит к тому, что машина «ревет», тем самым превышает нормативы, установленные госстандартами. Сотрудники Госавтоинспекции во время рейда вооружились шумомерами.

Рейд позволил выявить пять таких нарушений, три водителя были привлечены к административной ответственности.

Всего с начала года выявлено 247 транспортных средств и мотоциклов с превышением уровня шума, из-за чего 40 машин сняли с регистрационного учета.

КВ
Лента новостей