На трассе М-7 столкнулись внедорожник и фура

Сегодня около пяти утра в Татарстане, на мосту через реку Свиягу на федеральной трассе М-7, произошло смертельное ДТП: внедорожник встретился с грузовой фурой в лобовом столкновении. Результатом аварии стала гибель водителя и пассажирки легковушки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Местом аварии стал 756-й километра трассы. По предварительным данным, перед трагедией водитель легкового автомобиля не выдерживал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу движения.

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