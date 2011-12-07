В самарском МВД рассматриваются уголовные дела на «Финико» с ущербом более 6 млн рублей

В самарском отделении МВД рассматриваются восемь уголовных дел на «Финико», в которых сумма ущерба, причиненная клиентам фирмы, составила 6 млн рублей, сообщает ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники «Финико» с июля 2020 года по июль 2021 года получали деньги от своих клиентов, под предлогом их приумножения с помощью «автоматизированной системы генерации прибыли»,. Однако сумму жителей Самары в 6 млн рублей они присвоили себе.

Сейчас полиция Самары устанавливает пострадавших от мошеннических действий. Проводятся следственные действия, направленные на документирования всех фактов нарушений.

Для тех, кто пострадал от деятельности «Финико», но еще не сообщил о противоправных действиях, есть номера органов внутренних дел МВД России: 112 (телефон вызова экстренных служб), 8(846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 8(8482) 93-40-05 (дежурная часть Управления МВД России по г. Тольятти), 8(8464) 35-50-00 (дежурная часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское»).

Ранее сообщалось, что Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок содержания под стражей «вице-президента» «Финико» Ильгиза Шакирова.