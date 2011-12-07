После драки пассажиров в автобусе полиция Казани начала проверку

Полицейские Казани начали проверку после драки пассажиров в автобусе маршрута № 46. Заявление в отдел полиции «Зареченский» поступило от транспортной компании, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Инцидент произошел накануне вечером, когда автобус ехал по Горьковскому шоссе. Тогда на одной из остановок в автобус вошла компания нетрезвых мужчин, которая затеяла конфликт с другими пассажирами.

После словесной перепалки в салоне транспорта началась серьезная драка. Поэтому водителю пришлось остановиться. Видео произошедшего очевидцы выложили в социальные сети.

Результатом происшествия стали разбитые камнями окна автобуса. Сейчас органами управления проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.