Индексацию пенсий на 8,6% оформят с 1 января 2022 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января», — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совета Федерации, это является «справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие».

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля будет проиндексирован маткапитал на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей.

Кроме маткапитала, на 8,4% будет проиндексированы пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты ветеранам, выплаты людям, попавшим под воздействие радиации, и другие соцвыплаты.

Кроме этого, размер страховой пенсии после индексации 8,6% составит 18 984 рубля. В 2022 году на индексацию дополнительно потребуется более 170 млрд рублей.