Иннополис до 2050 года планирует привлечь около 500 млрд рублей инвестиций

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов представил обновлённую концепцию развития Иннополиса до 2050 года, предусматривающую привлечение около 500 млрд рублей частных и государственных инвестиций. Согласно доработанному мастер-плану, на территории инновационного города появится 2 миллиона квадратных метров жилья, что позволит увеличить население с текущих 5 тысяч до 20-35 тысяч жителей.

Ключевой особенностью будущей застройки станет гармоничное сочетание технологической инфраструктуры с природным ландшафтом. «Мы видим Иннополис экологичным и одновременно высокотехнологичным городом, – подчеркнул Шайхутдинов. – Застройка будет преимущественно малоэтажной с несколькими высотными акцентами, что позволит сохранить природную красоту этой территории».

Инфраструктурный рывок предусматривает создание 47 тысяч новых рабочих мест в сфере высоких технологий, строительство 10 школ и 23 детских садов. Особое внимание будет уделено развитию исследовательских центров и IT-компаний, что соответствует изначальной концепции города как российского центра цифровых технологий.