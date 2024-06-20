Инспекторы стройнадзора в Татарстане будут носить форму в цвет флага региона

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Республика
20 июня 2024  14:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Госстройнадзор Татарстана обновил гардероб инспекторов. Теперь они будут проверять объекты в новой служебной форме. Первые комплекты летней и зимней одежды уже поступили в территориальные органы ведомства.

 Фото: Госстройнадзор Татарстана

Новая форма не только стильная, но и функциональная. Летний вариант, выполненный в цветах татарстанского триколора, включает куртку с пристегивающейся флисовой подкладкой, полукомбинезон, жилет, футболку и кепку. Особое внимание уделено деталям: куртка оснащена двухзамковой молнией, съемным капюшоном, ветрозащитными клапанами и светоотражающими полосами для безопасности в темное время суток.

Зимний комплект также продуман до мелочей: теплая куртка, полукомбинезон, флисовая кофта и шапка надежно защитят инспекторов от холода, производственных загрязнений и возможных механических повреждений.

Обновленная форма инспекторов Госстройнадзора РТ – шаг к повышению престижа профессии и созданию комфортных условий работы для специалистов, контролирующих важнейшую отрасль республики.

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