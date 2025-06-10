Йога во дворе: в Казани стартуют бесплатные утренние тренировки

11 июня в одном из благоустроенных дворов Казани, расположенном на улице Кул Гали, 9/95, пройдет первая открытая тренировка по йоге. Инициатором мероприятия выступила управляющая компания «АДС Приволжский», которая предоставит участникам коврики и пригласит профессионального инструктора.

Занятие начнется в 10:00, а его главная цель — не только оздоровление, но и объединение жителей. Организаторы рассматривают возможность сделать такие тренировки регулярными, если идея получит поддержку в рамках народного конкурса «Курше фест».

Двор на Кул Гали стал примером успешного благоустройства по программе «Наш двор». На площади более двух гектаров появились детские игровые комплексы, воркаут-зона, обновленные тротуары и даже будущее футбольное поле с ограждением. Отдельное внимание уделено безопасности: теперь заезд в детский сад четко отделен от парковочных мест.

Для 468 семей, проживающих в этом микрорайоне, такие инициативы — шаг к созданию комфортной среды, где спорт и общение становятся частью повседневной жизни.