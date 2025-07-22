Ирада Аюпова: «Иррациональность — наша сила. В этом проявляется дух народа»

В Казанском Кремле стартовала всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные», приуроченная к Году защитника Отечества и 200-летию со дня смерти императора Александра I.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, выступая перед началом форума, подчеркнула важность духовного единства и роли культуры в сохранении идентичности.

«Мы иррациональны – и в этом наша сила. Мы верим, наслаждаемся искусством, поднимаемся всем миром, вопреки инстинктам самосохранения. Это и есть духовный стержень человека», – отметила министр.

Она также подчеркнула, что культура – не развлечение, а основа внутренней опоры и силы: «Культура – это то, что объединяет, то, что укрепляет веру и помогает сохранять наши духовные корни».

По словам Аюповой, историческая память важна для современного общества, особенно в условиях внешних и внутренних вызовов: «Независимо от веры и происхождения, мы – один народ, который защищает не только землю, но и идею справедливости и добра».

В течение двух дней участники конференции – историки и музейные специалисты из разных регионов России – будут обсуждать вопросы культурного наследия, патриотизма и национального единства.