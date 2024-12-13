Искусственный интеллект в Казани выявит сосульки на крышах

news_top_970_100
Город
13 декабря 2024  09:23

В Казани с начала нового года планируется внедрение системы мониторинга крыш зданий, которая позволит выявлять снежные массы и сосульки. Об этом сообщил Дмитрий Кремлев, руководитель центра городской трансформации.

Новая система видеонаблюдения будет работать на базе технологий искусственного интеллекта, а её тестирование начнётся в 2025 году.

В настоящее время искусственный интеллект уже применяется для мониторинга уборки дорог и тротуаров. С помощью мобильных камер коммунальные службы получают информацию о проблемных участках, где образовались снежные наслоения. Аналогичная система уже установлена на десяти мусоровозах и 25 автобусах.

news_right_column_240_400
Новости
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе
Рубль начал укрепляться. Курсы доллара и евро на 16 декабря