Искусственный интеллект в Казани выявит сосульки на крышах

В Казани с начала нового года планируется внедрение системы мониторинга крыш зданий, которая позволит выявлять снежные массы и сосульки. Об этом сообщил Дмитрий Кремлев, руководитель центра городской трансформации.

Новая система видеонаблюдения будет работать на базе технологий искусственного интеллекта, а её тестирование начнётся в 2025 году.

В настоящее время искусственный интеллект уже применяется для мониторинга уборки дорог и тротуаров. С помощью мобильных камер коммунальные службы получают информацию о проблемных участках, где образовались снежные наслоения. Аналогичная система уже установлена на десяти мусоровозах и 25 автобусах.