Исламские благотворители будут кормить нуждающихся три дня

Сегодня началась традиционная декада Курбана. Это значит, что всем нуждающимся, вне зависимости от вероисповедания раздадут мясо и продуктовые наборы. Продукты собраны и доставлены благотворителями-мусульманами. Среди них не только фермеры из республики, много и просто неравнодушных граждан. Это те, кто имеют финансовую, в первую очередь, возможность зарезать корову либо барашка. По мусульманскому обычаю одну треть от полученного мяса обязательно нужно раздать нуждающимся. Общее количество меценатов превышает 300 человек. Ведь сейчас именно то время, когда необходимо проявить солидарность и заботу о ближних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Учредитель АНО Центр социальной реабилитации «Приют человека» Айрат Сунгатов сообщил, что всего должны раздать около 15 тонн мяса, говядины и баранины. Раздача будет происходить в течении трех дней, начиная с сегодняшнего, с 10 до 12. В Лаишевском районе жертвенное мясо можно получить в селе Сокуры около местной мечети. А в Казани – на улице Окольной, 25б, рядом с мечетью «Рамазан». На одного человека приходится примерно 3 кг мяса. Организаторы благотворительного проекта ожидают, что в итоге помощь получат около 1000 преимущественно социально незащищенных граждан, да и просто пожилых.

«Мне очень приятно быть частью этого проекта. Я родился здесь рядом, на улице Батрышина пять минут пешком до мечети. Мне радостно, что такие близкие места стали центром добра и милосердия», – рассказал Сунгатов.

Также благотворитель выразил большую благодарность руководству города, лично Ильсуру Раисовичу Метшину за открытое сердце и ДУМ РТ за предоставленные площадки для доброго дела. Базы «Приюта человека», в основном, находятся возле мечетей.

Естественно, это не единственный проект АНО «Приют Человека». Здесь еще с 2018 года занимаются благотворительной деятельностью по оказанию комплексной поддержки социально незащищенным слоям населения – малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, погорельцам, участникам СВО и их семьям, лицам без определенного места жительства, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На безвозмездной основе ежедневно предоставляет горячее питание, продуктовые наборы, одежда, место для ночлега, юридическая и психологическая помощь, медицинское сопровождение, а также иные социально значимые услуги. За время реализации благотворительного проекта было роздано более 2360000 порций еды, более 65000 раз предоставлен ночлег, более 750 человек прошло курс лечения от пагубных зависимостей.