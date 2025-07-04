Исмаэль Бако покинул УНИКС

Игрок может продолжить карьеру во Франции.

Пресс-служба УНИКСа объявила об уходе центрового Исмаэля Бако - бельгиец выступал в Казани на протяжении двух лет. В сезоне 2024/25 Бако провёл 52 матча, набирая в среднем 8,8 очков при 6,6 подборах и 1,2 блокшотов за игру. Дважды на российском этапе карьеры легионер набирал по 18 очков за матч - это произошло в сезоне 2023/24 против «Самары» (83:73), а также в игре с «Локомотив-Кубанью» (82:94).

По данным прессы, Бако может продолжить карьеру во французском «Париже». Клуб по итогам сезона впервые стал чемпионом Франции, обыграв в финальной серии «Монако» (3–2), и второй год подряд выступит в Евролиге.

